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Раскрыта новая схема мошенников по обману россиянок

РИА Новости: мошенники стали обманывать россиянок под видом доставки цветов
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиянок. Об этом сообщает РИА Новости.

Злоумышленники по телефону представляются сотрудниками службы доставки цветов. Они утверждают, что готовы доставить букет по определенному адресу, а также уточняют время доставки. После этого на телефон жертвы поступает четырехзначный код, который мошенники пытаются уговорить назвать для сверки заказа с курьером.

В публикации отмечается, что на ряде сайтов служб оформления букетов и подарков опубликована информация о том, что сотрудники компании не высылают коды, а также не просят покупателей их называть.

4 августа юрист фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Влада Ковалева рассказала, что мошенники стали чаще обманывать сотрудников российских компаний под видом проведения «обязательных корпоративных тестов». По ее словам, иногда россиян заманивают патриотическими мероприятиями.

Также декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов предупредил о новой схеме мошенничества, под удар которой попадают российские водители.

Ранее сообщалось, что мошенники стали охотиться на взявших ипотеку россиян.

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