Неизвестный с ножом напал на новосибирского школьника и попал на видео

В Новосибирске мужчина с ножом напал на ребенка и похитил его сумку
В Новосибирске ищут мужчину, который напал на ребенка с ножом. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел на улице Татьяны Снежиной. На кадрах с места видно, как ребенок идет по безлюдной улице, и двумя большими пакетами в руках. В какой-то момент его начинает преследовать неизвестный.

Около здания мужчина угрожает школьнику и выхватывает сумку, которую мальчик пытался защитить. При этом ребенок звал на помощь, но, так как рядом никого не было, ему не помогли.

Что именно находилось в сумке, неизвестно, но вещи внутри полицейские оценивают как «ценные».

На данный момент сотрудники МВД проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

