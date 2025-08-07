На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пара пенсионеров ограбила квартиру, в которой спал ребенок

Readovka: в Ростове пенсионеры ограбили квартиру с ребенком внутри
Виталий Аньков/РИА Новости

В Ростове-на-Дону пара пожилых людей проникла в чужую незапертую квартиру, украли вещи и скрылись. Об этом сообщает Readovka.

Инцидент произошел в многоэтажке по Днепропетровской улице. Пожилые мужчина и женщина долго стояли возле подъезда, когда один из жильцов вышел, они вошли и стали проверять, заперты ли в квартирах двери.

Найдя незапертую, пенсионеры проникли в квартиру, собрали в мешки вещи и скрылись. Злоумышленников не смутило, что в момент ограбления в соседней комнате спала 13-летняя девочка.

По словам знакомой ограбленной семьи, мать ребенка отлучилась из дома буквально на 10 минут и не закрыла дверь. Потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

До этого в Тверской области пенсионерка палкой избила грабительницу, проникшую в ее дом. 52-летняя ранее судимая женщина разбила окно в доме потерпевшей и проникла в помещение. Рассчитывая на то, что 87-летняя хозяйка дома не окажет сопротивления, грабительница стала требовать у женщины сбережения в сумме 100 тыс рублей. Пенсионерка отобрала у нападавшей палку, выгнала ее из дома и обратилась в правоохранительные органы.

Ранее грабители дважды ворвались в квартиру россиянина ради кражи 11 тысяч рублей.

