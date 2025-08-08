На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Заснувшего на обочине дороги в Паттайе туриста из России ограбили на 2 млн рублей

В Паттайе транссексуал ограбил спящего на обочине дороги российского туриста
Telegram-канал «SHOT»

Транссексуал ограбил российского туриста в Паттайе на более чем 2 млн рублей, сообщает Bangkok Post.

В четверг, 7 августа, полиция задержала 43-летнего Пута Пратхумтонга. У местного жителя обнаружили бриллиантовое кольцо и залоговые квитанции на золотые подвески общей стоимостью почти миллион бат (около 2,5 млн рублей). Эти драгоценности были украдены у российского туриста, 54-летнего Константина Гущина.

Иностранец сообщил тайским властям, что сильно выпил и заснул на обочине дороги в Паттайе рано утром в среду. Проснувшись, он обнаружил пропажу своих вещей, включая золотые украшения и наличные, и обратился в полицию с заявлением.

Личность подозреваемого и его местонахождение быстро установили. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, Пратхумтонг, одетый как женщина, наблюдал за пьяной жертвой, а затем украл его вещи. Власти уже вернули законному владельцу часть похищенного имущества. Расследование продолжается.

Ранее в Турции в драке соотечественник ударил туриста из РФ ножом, мужчину не спасли.

