Сочинка лишилась жилья и почти 11 млн рублей, поверив мошенникам

В Сочи женщина продала квартиру и отдала мошенникам почти 11 млн рублей
true
true
true
close
Pixabay

Жительница Сочи не послушала советов сотрудников банка и отдала мошенникам почти 11 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты общались с 53-летней женщиной в течение 3,5 месяцев. Неизвестные убедили пострадавшую, что ее сбережения находятся в опасности, поэтому их нужно отправить на специальные счета. Женщина отдала им 4,5 миллиона рублей.

Однако позже они вынудили сочинку продать свою квартиру. Полученные от сделки деньги она передала доставщику.

Известно, что на некоторых этапах аферы сотрудники банка пытались отговорить ее от отправки денег неизвестным, но она проигнорировала их. Также из СМИ она знала о подобных схемах, но не верила, что может пострадать.

До этого красноярский инженер отдал аферистам 4,1 миллиона рублей. 54-летний мужчина поверил «бухгалтеру» с места работы и выполнял все инструкции неизвестных.

Ранее в Петербурге профессор поверил «сотрудникам ФСБ» и лишился 9,5 млн рублей.

