В Петербурге профессор поверил «сотрудникам ФСБ» и лишился 9,5 млн рублей

В Кировском районе Петербурга пожилой мужчина поверил в легенду мошенников и за пять месяцев отдал им все накопления. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 76-летний житель Кировского района Петербурга. Мужчина сообщил, что стал жертвой телефонных мошенников. Выяснилось, что неизвестные общались с петербуржцем с мая по август.

За почти пять месяцев потерпевший передал курьерам все имевшиеся у него накопления в сумме 9,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. По данным Telegram-канала «Конкретно.ру», пострадавший — профессор, бывший преподаватель одного из петербургских университетов. Мошенники общались с ним под видом сотрудников ФСБ.

До этого пожилая петербурженка лишилась машины и более чем 5 млн рублей из-за мошенников. Неизвестные общались с 76-летней женщиной в течение недели. Под надуманным предлогом они убедили пенсионерку в том, что она должна снять все свои средства со счета и передать их курьеру, который пришел к парадной ее дома.

Ранее в Нижнекамске пенсионер лишился 4,8 млн рублей, пытаясь заменить электросчетчик.