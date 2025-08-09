На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Красноярский инженер поверил «бухгалтеру с работы» и отдал мошенникам 4,1 млн рублей

В Красноярском крае мошенники обманули инженера на 4,1 млн рублей
true
true
true
close
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Житель Красноярского края лишился более чем четырех миллионов рублей, поверив мошенникам. Об этом сообщает прокуратура региона.

Сначала мошенники представились 54-летнему инженеру бухгалтером предприятия, на котором он работает, и предупредила о проверке сотрудников, а также о звонке из правоохранительных органов.

Спустя некоторое время позвонил «сотрудник» одного из ведомств, и убедил в том, что после утечки данных кто-то пытался получить его деньги. Чтобы защитить средства, с ним свяжется «работник Центробанка».

Следуя советам лжеспециалиста, он скачал приложение и с его помощью в течение нескольких дней отправлял средства на продиктованные реквизиты. Всего мошенникам он отдал 4,1 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В ведомстве призвали россиян быть осторожнее и не сообщать свои данные, даже если звонок кажется убедительным.

Ранее в Петербурге профессор поверил «сотрудникам ФСБ» и лишился 9,5 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами