Красноярский инженер поверил «бухгалтеру с работы» и отдал мошенникам 4,1 млн рублей

Житель Красноярского края лишился более чем четырех миллионов рублей, поверив мошенникам. Об этом сообщает прокуратура региона.

Сначала мошенники представились 54-летнему инженеру бухгалтером предприятия, на котором он работает, и предупредила о проверке сотрудников, а также о звонке из правоохранительных органов.

Спустя некоторое время позвонил «сотрудник» одного из ведомств, и убедил в том, что после утечки данных кто-то пытался получить его деньги. Чтобы защитить средства, с ним свяжется «работник Центробанка».

Следуя советам лжеспециалиста, он скачал приложение и с его помощью в течение нескольких дней отправлял средства на продиктованные реквизиты. Всего мошенникам он отдал 4,1 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В ведомстве призвали россиян быть осторожнее и не сообщать свои данные, даже если звонок кажется убедительным.

