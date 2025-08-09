На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции рассказали о росте числа правонарушений в отношении христиан

МВД Франции: число преступлений в отношении христиан возросло во Франции на 13%
Gerard Bottino/Global Look Press

Французское министерство внутренних дел зафиксировало рост числа преступлений против христиан и их религиозных объектов на 13%. Об этом сообщило AFP со ссылкой на главу ведомства Брюно Ретайо, передает ТАСС.

«Количество действий против христиан возросло с начала года: 401 случай за период с января по июнь этого года против 354 случаев за тот же период в 2024 году, что составляет рост на 13%», — приводит AFP выдержку из письма министра.

Сообщается, что в преддверии католического праздника Успения Пресвятой Богородицы 15 августа, Ретайо поручил усилить охрану христианских религиозных объектов. По его словам, особое внимание следует уделить богослужениям, собраниям, процессиям и паломничествам.

Министр также призвал сотрудников правоохранительных органов в бдительности в связи с «высоким уровнем террористической угрозы» из-за ситуации в мире, в частности, на Ближнем Востоке.

8 ноября президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал открытие Олимпиады в Париже оскорбительным для миллионов христиан. Он рассказал, что посмотрел шоу после того, как услышал о происходившем там.

Ранее в США начали бороться с «антихристианскими предрассудками».

