Путин раскритиковал открытие Олимпиады-2024 в Париже

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» открытие Олимпиады в Париже назвал оскорбительным для миллионов христиан.

Он рассказал, что посмотрел шоу после того, как услышал о происходившем там. Президент признался, что не понимает, на что рассчитывали и зачем это допустили организаторы и Международный олимпийский комитет, но это безусловно было оскорбительно для миллионов верующих христиан.

В то же время Путин добавил, что свобода одного человека или общества ограничивается свободами другого. Но, по его словам, люди «краев не видят».

Летние Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа. Во Францию в нейтральном статусе отправились 15 атлетов из России. Успеха сумели добиться только российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Сарре Эррани и Ясмин Паолини.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим. 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Ранее стало известно, что более 19,5 тысячи жителей палаточных лагерей и приютов были перемещены из Парижа в другие регионы.