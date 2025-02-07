В США будут бороться с «антихристианскими предрассудками»

Президент США Дональд Трамп подписал указ об искоренении «антихристианских предрассудков» в федеральном правительстве. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Указ Трампа подразумевает пересмотр политики и практик, направленных на подавление религиозной деятельности и активизма. Согласно материалу NYT, документ призван искоренить то, что Трамп называет «вопиющей практикой преследования мирных христиан при игнорировании жестоких антихристианских преступлений», которые наблюдались в период правления Джо Байдена. В указе упоминаются обвинительные приговоры демонстрантам, выступавшим против абортов.

Как пишет NYT, критики инициативы считают, что Трамп своим указом переворачивает «с ног на голову традиционное понимание в стране религиозной свободы». По мнению главы организации «Американцы, объединенные за разделение церкви и государства» Рейчел Лазер, вместо того, чтобы защищать религиозные убеждения, рабочая группа данной инициативы будет злоупотреблять свободой вероисповедания для оправдания фанатизма, дискриминации и подрыва законов США о гражданских правах.

«Если бы Трамп действительно заботился о свободе вероисповедания и прекращении религиозных преследований, он бы боролся с антисемитизмом в своем ближайшем окружении, антимусульманской нетерпимостью, преступлениями на почве ненависти против цветных людей и других религиозных меньшинств», — заявила Лазер.

6 февраля в ходе выступления на национальном молитвенном завтраке Трамп анонсировал подписание указа по борьбе с «антихристианскими предрассудками» в США и сообщил о создании новой комиссии по «религиозной свободе». В числе прочего американский лидер объявил, что подпишет указ о назначении генерального прокурора США Пэм Бонди главой новой рабочей группы, которая будет направлена на борьбу с антихристианскими предубеждениями в стране.

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