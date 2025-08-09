На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появились подробности взрыва на заводе в Стерлитамаке

Mash: после взрыва на заводе с Стерлитамаке в атмосферу мог попасть хлорид
true
true
true

Взрыв на предприятии в Стерлитамаке произошел в цехе по производству винилхлорида. Подробности инцидента рассказал Telegram-канал Mash.

По данным источника канала, в момент происшествия в эпицентре находились около 50 человек. Несколько работников оказались под завалами, из-под которых уже достали девятерых пострадавших и доставили их в больницы.

По предварительным данным, в атмосферу мог попасть хлорид. Местные жители предупредили друг друга об опасности и советуют закрыть окна.

Позднее стало известно, что число пострадавших в результате взрыва газа выросло до 36 человек, из них 22 были госпитализированы. В пресс-службе компании уточнили, что инцидент произошел на производственной площадке «Каустик» из-за разгерметизации трубопровода при подготовке к капитальному ремонту.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что из Уфы санавиацией вылетели бригады врачей — реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог.

Mash напомнил, что в 2020 году вокруг «Башкирской содовой компании» разгорелся конфликт из-за горы Куштау. Тогда предприятие планировало начать ее разработку, а местные жители разбили лагерь, чтобы защитить природный объект.

Ранее на видео попал момент взрыва газа в 10-этажке в Саратове.

Все новости на тему:
Взрыв в Стерлитамаке
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами