Появились подробности взрыва на заводе в Стерлитамаке

Mash: после взрыва на заводе с Стерлитамаке в атмосферу мог попасть хлорид

Взрыв на предприятии в Стерлитамаке произошел в цехе по производству винилхлорида. Подробности инцидента рассказал Telegram-канал Mash.

По данным источника канала, в момент происшествия в эпицентре находились около 50 человек. Несколько работников оказались под завалами, из-под которых уже достали девятерых пострадавших и доставили их в больницы.

По предварительным данным, в атмосферу мог попасть хлорид. Местные жители предупредили друг друга об опасности и советуют закрыть окна.

Позднее стало известно, что число пострадавших в результате взрыва газа выросло до 36 человек, из них 22 были госпитализированы. В пресс-службе компании уточнили, что инцидент произошел на производственной площадке «Каустик» из-за разгерметизации трубопровода при подготовке к капитальному ремонту.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что из Уфы санавиацией вылетели бригады врачей — реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог.

Mash напомнил, что в 2020 году вокруг «Башкирской содовой компании» разгорелся конфликт из-за горы Куштау. Тогда предприятие планировало начать ее разработку, а местные жители разбили лагерь, чтобы защитить природный объект.

