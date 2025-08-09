Полиция изъяла у подозреваемых в нападении на почту в Москве свыше 140 тысяч рублей

МВД: у подозреваемых в нападении на почту в Москве изъяли 142 тысячи рублей

Полиция изъяла у подозреваемых в нападении на отделение почты в Москве 142 тыс. рублей. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Оперативники изъяли у фигурантов деньги в размере 142 000 рублей», — говорится в сообщении.

По ее словам, в настоящий момент все подозреваемые доставлены в территориальные органы полиции, полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Сообщается, что по факту преступления возбуждено уголовное дело, проходящее по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

Накануне сообщалось, что два человека в масках ограбили отделение Почты России на юге Москвы. Мужчина и женщина, пряча лица под масками, угрожали сотрудникам почты пистолетом и забрали около пяти миллионов рублей. После ограбления они скрылись на автомобиле. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее полиция задержала соучастников подозреваемых в ограблении почты в Москве.