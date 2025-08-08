Двое в масках ограбили отделение почты в Москве

Mash: мужчина и женщина в масках ограбили отделение почты на юге Москвы

Два человека в масках ограбили отделение Почты России на юге Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, это произошло на улице Медиков, в отделении 115304. Мужчина и женщина, пряча лица под масками, угрожали сотрудникам почты пистолетом и забрали деньги.

После ограбления они скрылись на автомобиле. В данный момент их разыскивают.

Ранее мужчина с топором и пистолетом ограбил ювелирный магазин в Кемеровской области.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге пьяный мужчина ворвался в кафе и устроил ссору с кассиром. В какой-то момент он достал нож, гранату и стал угрожать сотруднику заведения. Прибывший на место наряд полиции задержал 34-летнего дебошира. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. У нападавшего изъят нож, граната оказалась муляжом. Задержанный ранее был судим за кражи, грабежи и незаконное использование документов.

Ранее в Тольятти юноша ограбил ломбард по указанию мошенников.