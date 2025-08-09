Появились фото поврежденного дома после взрыва в многоэтажке Ростова-на-Дону

Появились фото поврежденного дома после взрыва в 20-этажном доме в Ростове-на-Дону. Кадры последствий публикует в своем Telegram-канале врио главы региона Юрий Слюсарь.

«По предварительной оценке специалистов, в многоэтажке повреждены две квартиры, а также остекление в окнах с 15 по 20 этажи», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. По словам Слюсаря, застройщик пообещал до 15 августа восстановить остекление и места общего пользования в пострадавших домах, а еще через неделю — закончить фасадные работы.

9 августа в жилом доме в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в многоэтажном доме произошли взрыв и возгорание. Слюсарь рассказывал, что на месте инцидента работают оперативные службы, их деятельность координирует его заместитель Сергей Бодряков. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в результате атаки БПЛА в Ростовской области загорелась цистерна с бензином.