В Ростове-на-Дону беспилотник атаковал жилой дом

Слюсарь: взрыв и возгорание из-за атаки БПЛА произошли в доме в Ростове-на-Дону
Inna Varenytsia/Reuters

Взрыв и возгорание произошли в жилом доме в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Из-за атаки БПЛА произошел взрыв и возгорание на уровне 18 этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный Ростова-на-Дону», — уточнил он.

Слюсарь рассказал, что на месте инцидента работают оперативные службы, их деятельность координирует его заместитель Сергей Бодряков.

По предварительным данным, пострадавших нет.

8 августа из-за угрозы атак БПЛА в Сочи, Анапе и Адлере временно закрыли пляжи и отменили более 50 авиарейсов. Кроме того, днем на границе с Абхазией приостановил работу КПП «Псоу». Под угрозой срыва даже оказался концерт американского рэпера Akon в Сириусе, но выступление, которое предваряли сирены, все же состоялось. Подробнее о том, каким для жителей и гостей черноморского побережья выдался этот день, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в результате атаки БПЛА в Ростовской области загорелась цистерна с бензином.

