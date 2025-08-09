В Свердловской области разыскивают мужчину, изнасиловавшего школьницу

В Свердловской области мужчина надругался над девушкой и скрылся. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в Артемовском, на улице Полярников. Он изнасиловал 15-летнюю школьницу. Девушка смогла описать мужчину.

«35–40 лет, ростом 170–175 см, короткие темные волосы, лицо овально-круглое, без бороды, брови широкие, кожа смуглая либо загорелая», – сообщается в публикации.

Однако полицейские не смогли установить личность мужчины. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. На данный момент мужчину ищут.

До этого в Петербурге мигрант надругался над иностранным студентом. Молодые люди знали друг друга, так как работали вместе.

Во время совместного распития алкоголя мигрант изнасиловал коллегу, после чего вместе с другом вывез на пустырь и похитил все деньги. При этом студенту угрожали, чтобы он не обратился в полицию.

Ранее в Петербурге над 15-летней девушкой надругались в торговом центре.