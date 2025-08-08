На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге два мигранта изнасиловали и ограбили студента

МК: в Петербурге мигрантов задержали за надругательство над иностранцем
Freepik

В Петербурге мигрантов подозревают в надругательстве над знакомым. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, за месяц до инцидента один из фигурантов познакомился с 27-летним иностранным студентом около метро и предложил подработку.

Сработавшись, они стали лучше ладить. Студент пригласил нового знакомого к себе домой с ночевкой, они выпили. В какой-то момент мужчина надругался над коллегой, после чего вывез его на пустырь, там к ним присоединился знакомый мигранта.

Новый знакомый избил молодого человека, после чего похитил смартфон и деньги. Позже он также узнал код от карты и снял с нее 40 тысяч рублей. Получив желаемое, подозреваемые отвезли учащегося домой и стали угрожать, чтобы он никому не сообщил о произошедшем.

Вскоре мужчин задержали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, краже и вымогательстве.

Ранее мальчик-инвалид подвергся групповому изнасилованию, познакомившись с мужчиной в игре.

