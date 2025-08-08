Над школьницей надругались в петербургском торговом центре

В Петербурге над 15-летней девушкой надругались в торговом центре

В Петербурге девушка-подросток подверглась надругательству в торговом центре. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 5 августа в торговом центре на Малом проспекте Васильевского острова. По заявлению отца 15-летней девочки, неизвестный совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

По подозрению в совершении преступления сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего безработного юношу из Дагестана. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

