Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в столичном регионе со следующего четверга установится солнечная погода.

«Во второй половине следующей недели в Московском регионе, начиная с четверга, прогнозируется преимущественно без осадков и более солнечная погода, температура будет около и выше нормы», — поделился синоптик.

Он уточнил, что температура воды составляет +18... +23°C, то есть равна температуре воздуха, поэтому можно сказать, что в Москве наступил бархатный сезон.

Также Вильфанд говорил, что сильных дождей, которые были в Московском регионе в июне и июле, в августе не прогнозируется.

По его словам, до середины следующей недели ожидается умеренная погода с кратковременными осадками слабой интенсивности. Вильфанд отметил, что можно только выделить субботу, когда дождь будет в Московском регионе заметным, и понедельник, когда ожидаются кратковременные дожди.

