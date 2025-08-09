На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Гидрометцентре рассказали, ожидаются ли в августе сильные дожди в Московском регионе

Вильфанд: в августе не прогнозируется сильных дождей в Московском регионе
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Сильных дождей, которые были в Московском регионе в июне и июле, в августе не прогнозируется. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, до середины следующей недели ожидается умеренная погода с кратковременными осадками слабой интенсивности.

«Сильные дожди, которые наблюдались в Москве в июне и июле, не прогнозируются в августе. Наиболее характерное словосочетание для этого времени — кратковременные дожди», — сказал Вильфанд.

Эксперт отметил, что можно только выделить субботу, когда дождь будет в Московском регионе заметным, и понедельник, когда ожидаются кратковременные дожди.

«В воскресенье совсем небольшое количество осадков будет. Никакой опасности не видно пока», — уточнил научный руководитель Гидрометцентра.

На выходных температура составит 22-24 °C, рассказал Вильфанд, затем произойдет понижение, и значения до середины следующей недели будут в диапазоне от 19 до 22 °C.

Он объяснил спокойную и умеренную погоду тем, что столица находится в периферии антициклона.

До этого пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе сообщила, что в Приморье может возникнуть смерч. В регионе установилась способствующая этому явлению погода.

Специалист отметила, что смерчи являются нетипичными явлениями для Приморского края, однако вихри могут возникать при совпадении соответствующих синоптических факторов, особенно над такими большими водоемами, как озеро Ханка.

Ранее на видео попала превратившаяся в реку улица Сочи.

