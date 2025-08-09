В Гидрометцентре рассказали, ожидаются ли в августе сильные дожди в Московском регионе

Вильфанд: в августе не прогнозируется сильных дождей в Московском регионе

Сильных дождей, которые были в Московском регионе в июне и июле, в августе не прогнозируется. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, до середины следующей недели ожидается умеренная погода с кратковременными осадками слабой интенсивности.

«Сильные дожди, которые наблюдались в Москве в июне и июле, не прогнозируются в августе. Наиболее характерное словосочетание для этого времени — кратковременные дожди», — сказал Вильфанд.

Эксперт отметил, что можно только выделить субботу, когда дождь будет в Московском регионе заметным, и понедельник, когда ожидаются кратковременные дожди.

«В воскресенье совсем небольшое количество осадков будет. Никакой опасности не видно пока», — уточнил научный руководитель Гидрометцентра.

На выходных температура составит 22-24 °C, рассказал Вильфанд, затем произойдет понижение, и значения до середины следующей недели будут в диапазоне от 19 до 22 °C.

Он объяснил спокойную и умеренную погоду тем, что столица находится в периферии антициклона.

