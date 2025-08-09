На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Камчатские власти опровергли слухи о грядущем сильном землетрясении

На Камчатке предупредили жителей о фейках о якобы ожидаемом землетрясении
true
true
true
close
Юрий Демянчук/РИА Новости

Центр управления регионом (ЦУР) Камчатского края предупредил в Telegram-канале жителей о распространении ложной информации о якобы ожидаемом мощном землетрясении.

«В камчатских группах в мессенджерах распространяется голосовое сообщение, где женщина сообщает о предстоящем землетрясении. Она ссылается на власти региона и ученых, которые пытаются «сдержать силу землетрясения», но у них не получается», — говорится в публикации.

В ЦУР подчеркнули, что данная информация является недостоверной. И нередко «предсказатели» просят деньги за вступление в их закрытые чаты с прогнозами.

Кроме того, в сообщении присутствует информация, что руководство Камчатского края покинуло полуостров. Это тоже не соответствует действительности, уточнили в Центре управления регионом.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Эпицентр природного катаклизма находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это землетрясение стало сильнейшим в регионе с 1952 года. После него местных жителей предупредили об угрозе цунами и призвали их покинуть прибрежную зону.

Ранее на Камчатке начали выдавать средства защиты от пепла вулкана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами