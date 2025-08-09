Камчатские власти опровергли слухи о грядущем сильном землетрясении

На Камчатке предупредили жителей о фейках о якобы ожидаемом землетрясении

Центр управления регионом (ЦУР) Камчатского края предупредил в Telegram-канале жителей о распространении ложной информации о якобы ожидаемом мощном землетрясении.

«В камчатских группах в мессенджерах распространяется голосовое сообщение, где женщина сообщает о предстоящем землетрясении. Она ссылается на власти региона и ученых, которые пытаются «сдержать силу землетрясения», но у них не получается», — говорится в публикации.

В ЦУР подчеркнули, что данная информация является недостоверной. И нередко «предсказатели» просят деньги за вступление в их закрытые чаты с прогнозами.

Кроме того, в сообщении присутствует информация, что руководство Камчатского края покинуло полуостров. Это тоже не соответствует действительности, уточнили в Центре управления регионом.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Эпицентр природного катаклизма находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это землетрясение стало сильнейшим в регионе с 1952 года. После него местных жителей предупредили об угрозе цунами и призвали их покинуть прибрежную зону.

Ранее на Камчатке начали выдавать средства защиты от пепла вулкана.