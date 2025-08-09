На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке начали выдавать средства защиты от пепла вулкана

В двух поселках на Камчатке начали раздавать СИЗ из-за выпадения пепла
true
true
true
close
Юрий Демянчук/РИА Новости

Жителям поселков Усть-Камчатск и Ключи Камчатского края начали бесплатно выдавать средства индивидуальной защиты (СИЗ) из-за выпадением вулканического пепла. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко.

«В поселках Ключи и Усть-Камчатск Усть-Камчатского округа наблюдается незначительное выпадение вулканического пепла. <…> Для жителей организована выдача СИЗ в следующих пунктах: в поселке Ключи — пожарная часть; в поселке Усть-Камчатске — ЕДДС (здание администрации)», — говорится в сообщении.

30 июля на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 8,8, это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Жителей края предупредили об угрозе цунами, а в Северо-Курильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Крупнейшее землетрясение на Камчатке привело к увеличению вулканической активности. Впервые за 625 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова, активизировался вулкан Авачинский, началось излияние лавовых потоков на Ключевском.

Член-корреспондент РАН, директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров рассказал, что настоящая катастрофа планетарного масштаба может произойти, если подобное землетрясение спровоцирует извержение вулканов «Огненного кольца» Тихого океана — цепи «огненных гор» протяженностью 40 тысяч километров.

Ранее на Камчатке рассказали о состоянии атомной подлодки после землетрясения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами