На Камчатке начали выдавать средства защиты от пепла вулкана

В двух поселках на Камчатке начали раздавать СИЗ из-за выпадения пепла

Жителям поселков Усть-Камчатск и Ключи Камчатского края начали бесплатно выдавать средства индивидуальной защиты (СИЗ) из-за выпадением вулканического пепла. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко.

«В поселках Ключи и Усть-Камчатск Усть-Камчатского округа наблюдается незначительное выпадение вулканического пепла. <…> Для жителей организована выдача СИЗ в следующих пунктах: в поселке Ключи — пожарная часть; в поселке Усть-Камчатске — ЕДДС (здание администрации)», — говорится в сообщении.

30 июля на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 8,8, это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Жителей края предупредили об угрозе цунами, а в Северо-Курильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Крупнейшее землетрясение на Камчатке привело к увеличению вулканической активности. Впервые за 625 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова, активизировался вулкан Авачинский, началось излияние лавовых потоков на Ключевском.

Член-корреспондент РАН, директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров рассказал, что настоящая катастрофа планетарного масштаба может произойти, если подобное землетрясение спровоцирует извержение вулканов «Огненного кольца» Тихого океана — цепи «огненных гор» протяженностью 40 тысяч километров.

