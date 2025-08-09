В Татарстане объявили опасность атаки БПЛА

Беспилотная опасность объявлена на территории Татарстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приложение МЧС России.

«Внимание! На территории республики Татарстан объявлен режим «Беспилотная опасность», — сказано в сообщении.

До этого беспилотную опасность объявили в Мордовии.

8 августа из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сочи, Анапе и Адлере временно закрыли пляжи и отменили более 50 авиарейсов. Кроме того, днем на границе с Абхазией приостановил работу контрольно-пропускной пункт (КПП) «Псоу». Под угрозой срыва даже оказался концерт американского рэпера Akon в Сириусе, но выступление, которое предваряли сирены, все же состоялось. Подробнее о том, каким для жителей и гостей черноморского побережья выдался этот день, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области.