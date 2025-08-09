На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посылка с маркетплейса обошлась россиянке в 4,5 млн рублей

В Архангельской области женщина назвала код из СМС и лишилась 4,5 млн рублей
Depositphotos

В Архангельской области 52-летняя женщина доверилась мошенникам и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Все началось с того, что жительнице села Верхняя Тойма позвонил лжесотрудник маркетплейса, убедивший ее сообщить код из СМС для «получения посылки». Затем аферист, представившись сотрудником спецслужб, в течение десяти дней убеждал женщину, что ее деньги находятся под угрозой.

Под давлением злоумышленников пенсионерка сняла все свои сбережения, оформила два кредита и заняла деньги у знакомых. Общая сумма ущерба составила около 4,5 млн рублей, которые она перевела преступникам через банкоматы Архангельска и Северодвинска.

До этого российский школьник вогнал родителей в долги ради виртуальной валюты в игре Roblox. Под влиянием аферистов он взял телефоны родителей и оформил две кредитные карты.

Ранее запись на УЗИ обошлась россиянке в миллион рублей.

