Посылка с маркетплейса обошлась россиянке в 4,5 млн рублей

В Архангельской области женщина назвала код из СМС и лишилась 4,5 млн рублей

В Архангельской области 52-летняя женщина доверилась мошенникам и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Все началось с того, что жительнице села Верхняя Тойма позвонил лжесотрудник маркетплейса, убедивший ее сообщить код из СМС для «получения посылки». Затем аферист, представившись сотрудником спецслужб, в течение десяти дней убеждал женщину, что ее деньги находятся под угрозой.

Под давлением злоумышленников пенсионерка сняла все свои сбережения, оформила два кредита и заняла деньги у знакомых. Общая сумма ущерба составила около 4,5 млн рублей, которые она перевела преступникам через банкоматы Архангельска и Северодвинска.

