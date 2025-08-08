Запись на УЗИ обошлась россиянке в миллион рублей

В Воронеже запись на УЗИ обошлась женщине в миллион рублей

В Воронеже 61-летняя женщина лишилась миллиона рублей, поверив «сотрудникам поликлиники». Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что местной жительнице позвонили неизвестные люди, представившиеся якобы сотрудниками поликлиники. Они убедили женщину сообщить код из СМС для «записи на УЗИ».

Позже злоумышленники, уже под видом сотрудников киберполиции, обвинили потерпевшую в финансировании ВСУ и потребовали перевести деньги на «специальную ячейку».

Женщина приобрела новый телефон и через банкомат перевела свои сбережения в размере более миллиона рублей на указанный злоумышленниками счет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ.

