Российский школьник вогнал родителей в долги ради виртуальной валюты в игре Roblox

На Алтае школьник вогнал родителей в долги ради виртуальной валюты в Roblox
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

На Алтае десятилетний мальчик решил получить виртуальную валюту в игре Roblox и вогнал родителей в долги. Об этом сообщает Altapress.ru.

Все началось, когда ребенок, просматривая контент в Telegram-канале, наткнулся на предложение о выигрыше игровой валюты для Roblox. Чтобы получить «приз», злоумышленники предложили мальчику оформить кредиты на родителей.

Преступники стали запугивать ребенка якобы возможным штрафом в 120 тысяч рублей и заставили его исполнять свои инструкции. Под их диктовку мальчик взял телефоны родителей и оформил две кредитные карты на общую сумму более 500 тысяч рублей. Все эти деньги он отправил на счета обманщиков.

Родители узнали о случившемся только утром и сразу обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее запись на УЗИ обошлась россиянке в миллион рублей.

