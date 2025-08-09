На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском городе заметили детей, пьющих водку из горла и спящих на скамейке

В Екатеринбурге заметили детей, которые пили водку и спали пьяными на улице
Telegram-канал Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург

В Екатеринбурге на детской площадке заметили компанию детей, которые пили водку и спали пьяными на улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Zloy_ekb 18+».

Инцидент произошел во дворе дома №78 по улице Репина. Очевидец сообщил, что компания детей, которым на вид от 12 до 14 лет, пила водку «с горла» на детской площадке. При этом некоторые из них в состоянии алкогольного опьянения спали на скамейке — этот момент попал в объектив камеры.

«Чьи дети на детской площадке пьют с горла водку, спят пьяные на скамейке», — задался вопросом очевидец.

До этого российский школьник попал в реанимацию, отпраздновав окончание экзаменов литром водки. Юношу подключили к аппарату ИВЛ. После оказания медицинской помощи он пришел в себя лишь через сутки. Спустя шесть дней состояние мальчика стабилизировалось.

Ранее школьница сбежала из лагеря, выпила бутылку водки и оказалась в больнице.

