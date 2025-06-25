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Российский школьник отпраздновал окончание экзаменов, выпил литр водки и попал в больницу

В ХМАО подросток выпил литр водки и попал в реанимацию
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FotograFFF/Shutterstock

В Сургуте подросток попал в реанимацию после того, как выпил литр водки, отмечая окончание экзаменов. Об этом в Telegram-канале сообщила президент центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

15-летний подросток решил отметить окончание экзаменов спиртным. Подросток выпил почти литр водки и заснул на 16 часов. Приятель, который не смог разбудить пьяного, вызвал скорую помощь.

Подростка подключили к ИВЛ и доставили в реанимацию. После оказания медицинской помощи он пришел в себя лишь через сутки. Спустя шесть дней состояние мальчика стабилизировалось.

До этого в Калмыкии ребенок отравился бензином. Семиклассник возвращался вместе с отцом с тренировки по боксу и заметил в машине пластиковую бутылку с наклейкой «Грушевый дар». Ребенок решил, что это сладкий напиток, и сделал несколько глотков. Мальчику стало плохо, он сообщил отцу, что, вероятно, выпил бензин. Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее отравившуюся веществами школьницу без сознания нашли в туалете петербургского лицея.

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