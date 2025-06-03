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«Мама в шоке»: школьница сбежала из лагеря, выпила бутылку водки и оказалась в больнице

В Омске 13-летняя девочка выпила бутылку водки и оказалась в больнице
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МКУ (признана в РФ террористической организацией) Служба аварийно-спасательных работ

В Омске сотрудники экстренных служб спасли 13-летнюю школьницу с алкогольным отравлением. Об этом сообщили в городской службе аварийно-спасательных работ.

По словам спасателей, они получили вызов о том, что на пляже карьера Юго-Западный несовершеннолетней стало плохо. По прибытии экипаж спасателей встретила подруга девочки. Она рассказала, что ее приятельница выпила почти целую бутылку водки, после чего почувствовала недомогание.

«На место незамедлительно была вызвана бригада врачей скорой помощи, спасатели оказывали первую помощь, пока скорая была в пути.
На место происшествия также прибыла мама девочки, которая была в шоке от того, что ее дочь в данный момент не была в лагере, где она должна была находиться», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ребенка передали медикам.

В ведомстве подчеркнули, что пострадавшей повезло, что рядом оказались спасатели, а скорая быстро прибыла на вызов и забрала школьницу.

Ранее в Мурманске ребенок попал в больницу, случайно выпив стакан водки.

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