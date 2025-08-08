В реестр иностранных агентов включили проект «Продолжение следует»

Минюст Российской Федерации включил в реестр иностранных агентов проект «Продолжение следует». Это следует из информации на сайте ведомства.

По данным Министерства юстиции, «Продолжение следует» распространял недостоверную информацию о решениях и политике органов власти, а также несоответствующие действительности сведения о деятельности Вооруженных сил России. Проект выступал против проведения спецоперации и вел пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), отметили в Минюсте.

«Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ», — говорится в сообщении.

В обновленный реестр иноагентов добавили: экономиста Андрея Мовчана (признан в РФ иностранным агентом), артистку Оксану Мысину (признана в РФ иностранным агентом), активиста Андрея Сивенка (признан в РФ иностранным агентом) и политолога Михаила Долиева (признан в РФ иностранным агентом).

8 августа в Москве суд избрал меру пресечения писателю Дмитрию Быкову (признан в РФ СМИ-иноагентом) (признан в РФ СМИ-иноагентом); в качестве меры пресечения суд принял решение заочно арестовать его на два месяца. Писателя обвиняют по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных Силах России.

Ранее в России пополнился список нежелательных организаций.