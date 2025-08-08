Суд избрал меру пресечения Дмитрию Быкову по делу о фейках о ВС России

Суд Москвы избрал меру пресечения писателю Дмитрию Быкову (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы России.

В качестве меры пресечения суд принял решение заочно арестовать Быкова на два месяца. Его обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии России).

Приговор вступит в действие с момента экстрадиции Быкова на территорию России либо с момента его задержания в РФ.

Дмитрий Быков является членом Союза писателей России и двукратным обладателем литературной премии «Национальный бестселлер». Он уехал из России в США после начала спецоперации на Украине, а в июле 2022 года его внесли в реестр иноагентов.

В июле 2025-го Быкова объявили в розыск по уголовной статье.

