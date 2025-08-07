В России пополнился список нежелательных организаций

Министерство юстиции РФ внесло британскую «Всемирную организацию «Международный дом» (International House World Organisation, IHWO) в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Помимо этого Минюст РФ включил в перечень и грузинское общественное движение за доступность правосудия «Анмуд» (UNMODE).

IHWO — глобальная и трансконтинентальная сеть, которая включает в себя свыше 160 языковых школ и институтов подготовки преподавателей-языковедов в более чем 50 странах. Преподавание в организации базируется на «коммуникативном методе», в котором основное внимание уделяется взаимодействию студентов и учеников, а не ориентированному на учителя подходу традиционного языкового обучения.

Что касается UNMODE, то это грузинское движение, международная сеть правозащитников. Миссия организации — обеспечение доступа к правосудию как эффективного инструмента защиты прав человека для заключенных и бывших заключенных с опытом употребления наркотиков.

4 августа Минюст РФ внес «Фонд имени Розы Люксембург» в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории. В Генпрокуратуре России утверждают, что фонд «реализует программы и проекты, направленные на формирование протестных настроений и радикализацию молодежи, а также дискредитацию органов госвласти РФ».

Ранее мемуары Навального внесли в перечень экстремистских материалов в России.