Россиянам назвали четыре способа добиться на работе выходного дня 1 сентября

Специалист Санина: россияне могут оформить на 1 сентября выходной день
Алексей Майшев/РИА Новости

Россияне имеют право оформить выходной день на работе 1 сентября, чтобы провести его со своими детьми. В частности, для этого можно использовать оставшиеся дни отпуска, сохранив таким образом полную зарплату, объяснила RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

При желании перенести один из дней отпуска на 1 сентября нужно заранее сообщить об этом руководству и согласовать дату, отметила эксперт. Также работник имеет право взять выходной в качестве компенсации за переработки в праздники и выходные, если не получал за это положенную по закону двойную оплату.

«Этот дополнительный день отдыха можно использовать, уведомив работодателя о желании взять отгул 1 сентября и оформив соответствующим образом», — пояснила Санина.

Третий один способ добиться выходного – это воспользоваться правом на день отдыха после сдачи крови и ее компонентов. Обычно работникам, решившимся на такой шаг, полагается выходной как непосредственно в день сдачи, так и в другой день, причем необязательно на следующий. Чтобы взять такой отгул, нужно будет предоставить начальству справки 401/у и 402/у из медучреждения.

Если все вышеперечисленные варианты не подходят, то работник имеет право на неоплачиваемый отпуск – для этого достаточно написать соответствующее заявление, заключила специалист.

Напомним, депутат Госдумы Дмитрий Гусев до этого предлагал сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днем для родителей школьников. По его словам, это поможет решить проблему, когда многие работодатели сейчас вынуждают родителей брать отгулы за свой счет или использовать отпускные дни.

Ранее в России предложили разработать к 1 сентября типовые букеты по единой цене.

