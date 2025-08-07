На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили разработать к 1 сентября типовые букеты по единой цене

Депутат Ветров: к 1 сентября нужно продавать типовые букеты по единой цене
true
true
true
close
SvitlanaR/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо ввести к 1 сентября типовые стандартизированные букеты для учителей. Продавать такие цветы следует по фиксированным ценам. С такой инициативой к главе Минпромторга РФ Антону Алиханову обратился депутат МО Санкт-Петербурга – посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, сообщает RT со ссылкой на копию документа.

В обращении автор идеи напомнил, что перед началом нового учебного года в России традиционно происходит резкий рост спроса на цветы и букеты для педагогов, на фоне чего продавцы сильно завышают цены на них. В результате обычный скромный букет может стоить несколько тысяч рублей. Если к этому стоимости добавить затраты на подготовку ребенка к школе, то для семейного бюджета это может стать серьезным испытанием, отметил Ветров.

Решить эту проблему, по его мнению, можно с помощью разработки рекомендаций для региональных продавцов о создании типовых букетов с фиксированной розничной ценой. Такая мера позволит предотвратить случаи спекуляции и поможет тысячам российских семей, заключил депутат.

Напомним, до этого зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев также предлагал меры для снижения цен на цветы перед 1 сентября. В частности, по его мнению, с этой целью нужно ввести государственное регулирование цен и увеличить внутреннее производство цветов, чтобы стабилизировать их стоимость на рынке.

Ранее российским учащимся предложили раздавать «школьные коробки».

