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В России предложили сделать 1 сентября выходным днем

Депутат Госдумы Гусев предложил сделать 1 сентября выходным днем
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Максим Блинов/РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев (фракция «Справедливая Россия — За правду») выступил с инициативой сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днем для родителей школьников. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Предлагаю закрепить право на полноценный выходной, чтобы семьи без стресса разделили праздник с детьми», — пояснил парламентарий.

По его словам, многие работодатели сейчас вынуждают родителей брать отгулы за свой счет или использовать отпускные дни.

28 июля член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко призвал давать одному из работающих родителей, которые воспитывают детей до 18 лет, дополнительный выходной каждый месяц. Он отметил, что так семьи смогут более активно участвовать в процессе воспитания, а также развития ребенка. Кроме того, по его словам, это позволит формировать более тесные эмоциональные связи между поколениями.

Ранее в РФ предложили сделать майские праздники длиннее за счет новогодних выходных.

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