Милонов призвал запретить строить «живопырки»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал запретить в России строить квартиры-студии, назвав их «живопырками». Его слова приводит RT в Telegram-канале.

Парламентарий в социальных сетях опубликовал скриншот, на котором был изображен план квартиры площадью 19,6 квадратного метра, а также указана стоимость жилья — 4,6 млн руб.

«Хрущев даже до такого не додумался. Ну какая же семья тут может жить?» — написал депутат.

В разговоре с RT Милонов назвал студии футлярами из-под холодильников и подчеркнул, что «даже самые закоренелые коммунистические инженеры» не заставляли людей, особенно с детьми, жить в таких квартирах.

В августе 2024 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которое запрещает строительство на территории столицы микроквартир — объектов жилой недвижимости меньше определенной площади. Минимальная площадь для однокомнатных квартир составляет 28 квадратных метров. При этом размер двухкомнатных квартир должен быть не менее 44 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Москве резко подорожали квартиры.