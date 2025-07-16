В Москве резко подорожали квартиры

С начала 2025 года средняя цена квадратного метра московских новостроек выросла более чем на 13%, рассказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Отчасти это связано с изменением структуры экспозиции (преобладают старты проектов класса бизнес и выше), но реальная стоимость новостроек тоже увеличивается. Еще недавно девелоперы предлагали скидки до 55%, но сейчас такие акции сходят на нет. В Москве снижается как число дисконтов от застройщиков, так и их размер. Этому способствует в том числе широкое распространение рассрочек, которое во многом нивелирует проблемы на ипотечном рынке. Во многих других крупных городах России все еще доступны рекордные скидки. Тем не менее нет предпосылок для того, чтобы этот процесс стал затяжным», — отметил Сырцов.

По его мнению, уже в ближайший год ставки по жилищным займам снизятся до вполне комфортного уровня, при котором несложно дождаться последующего рефинансирования, не опасаясь банкротства. Сырцов добавил, что инфляция в строительной отрасли даже превышает среднерыночную, особенно в связи с дефицитом кадров. Следовательно, обновление жилищных условий лучше не откладывать, уверен риелтор.

Согласно статистике «Домклик», средняя цена новой квартиры в России площадью 50 кв. м достигает 7,5-9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что россияне хотели бы жить в пятиэтажках.