В Москве запретили строить микроквартиры

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которое запрещает строительство на территории столицы микроквартир — объектов жилой недвижимости меньше определенной площади. Соответствующий документ опубликован на портале «КонсультантПлюс».

Согласно документу, теперь минимальная площадь для однокомнатных квартир составит 28 квадратных метров. При этом размер двухкомнатных квартир должен быть не меньше 44 квадратных метров.

При строительстве жилых домов трехкомнатные квартиры должны иметь площадь не менее 56 квадратных метров, а четырехкомнатные — от 70 квадратных метров.

Как уточняется в документе, в общую площадь жилья не должны учитываться балконы, лоджии, террасы или тамбуры. Закон вступил в силу с 1 августа 2024 года.

В мае президент России Владимир Путин поручил обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году. По его словам, это поможет достигнуть национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Ранее в России заметно выросли цены на новое малогабаритное жилье.