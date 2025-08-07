В Астрахани эвакуировали жилой дом из-за смещения плиты в подвалле

Мэр Редькин: жителей многоэтажки в Астрахани эвакуировали после смещения плиты

Жителей трех подъездов многоквартирного дома на улице Татищева в Астрахани эвакуировали в связи с угрозой аварийной ситуации. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Игорь Редькин.

По его словам, 7 августа в жилом доме проводились ремонтные работы на тепловых сетях. Тогда же в здании зафиксировали угрозу аварийной ситуации в связи со смещением плиты перекрытия в подвальном помещении.

«На место оперативно выехали специалисты аварийно-спасательного центра. Спасатели провели эвакуацию жителей подъездов с первого по третий», — подчеркивается в заявлении.

Игорь Редькин добавил, что они вместе с вице-губернатором Астраханской области Павлом Паутовым лично побывали на месте.

Как отметил глава населенного пункта, в настоящее время дом обследуют эксперты. Всего здание имеет четыре подъезда, в нем расположены 34 жилых помещения.

«Спасатели ограничили доступ во второй подъезд», — уточнил Редькин.

Он рассказал, что для эвакуированных жителей развернули пункт временного размещения. Он появился на территории школы №8.

Ранее в Амурской области обрушился потолок в подъезде жилого дома.