На Украине за фигуранта дела о хищении на закупках БПЛА внесли залог

Экс-главу Мукачевского района Гайдая выпустили под залог по делу о коррупции
За подозреваемого в коррупции бывшего главу Луганской областной и Мукачевской районной администрации Сергея Гайдая внесли залог в 10 млн гривен (19 млн рублей). Об этом сообщает украинское издание LIGA.net со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда.

В публикации говорится, что залог также был внесен за командира одной из воинских частей Национальной гвардии Василия Мишанского и директора фирмы «Акоптерс» Евгению Сидельникову.

При этом информация о том, кто внес залог, не разглашается.

До этого находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак может быть причастен к закупкам беспилотников по завышенным ценами. По его словам, Гайдай — это человек из ближайшего окружения Ермака.

2 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о разоблачении махинаций на закупке беспилотников и средств РЭБ. По данным следствия, фигуранты заключали госконтракты с поставщиками по заведомо завышенным ценам.

Ранее сообщалось, что бюджет Украины ежегодно недополучает $9,5 млрд из-за коррупции на таможне.

