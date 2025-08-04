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Дубинский заявил, что глава офиса Зеленского может быть причастен к хищениям на закупках БПЛА

Дубинский: Ермак может быть причастен к схеме с хищениями на закупках БПЛА
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак может быть причастен к закупкам беспилотников по завышенным ценами. Такое мнение высказал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Ранее по этому делу был задержан экс-глава Мукачевской районной администрации Сергей Гайдай.

Дубинский утверждает, что Гайдай — это человек из ближайшего окружения Ермака.

«Поэтому вполне вероятно, что схема с закупкой Нацгвардией дронов и РЭБ по завышенным ценам — не обошлась без Ермака», — считает нардеп.

Он также отметил, что во время военного конфликта сложно представить, что в Нацгвардию можно что-то поставлять в обход командующего Александра Пивненко и министра МВД Игоря Клименко, которому подчиняется НГУ.

2 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о разоблачении махинаций на закупке беспилотников и средств РЭБ. По данным следствия, фигуранты заключали госконтракты с поставщиками по заведомо завышенным ценам.

Ранее сообщалось, что бюджет Украины ежегодно недополучает $9,5 млрд из-за коррупции на таможне.

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