Бюджет Украины ежегодно недополучает $9,5 млрд из-за коррупции на таможне

Коррупционные схемы на украинской таможне приводят к ежегодным потерям бюджета в размере $9,5 млрд (400 млрд гривен). Об этом заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук в интервью телеведущей Лане Шевчук на YouToube.

По словам парламентария, антикоррупционные органы не возбуждают дела против ответственных.

«Украинская таможня недодает бюджету 400 миллиардов гривен в год», — подчеркнул Камельчук.

С 2016 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) предъявили обвинения в коррупционных преступлениях 71 действующему и бывшему депутату Верховной рады. Только с 2022 по 2025 год подозрения были предъявлены 42 парламентариям, из которых 31 являются депутатами действующего, девятого созыва. Среди наиболее распространённых преступлений названы присвоение и растрата имущества, получение взяток, злоупотребление властью, незаконное обогащение и недостоверное декларирование доходов.

Ранее украинский политолог заявил, что НАБУ получила показания против Зеленского.