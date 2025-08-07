На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пассажиры рейса Москва — Сочи вылетели на резервном самолете

Пассажиры вынужденно севшего в Астрахани рейса вылетели в Сочи резервным бортом
Lenar Nigmatullin/Shutterstock/FOTODOM

Пассажиры рейса МоскваСочи «Уральских авиалиний», вынужденно севшего из-за сработавшей сигнализации в Астрахани, вылетели на резервном самолете. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Рейс U6-221 сообщением Домодедово — Сочи авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из аэропорта Астрахани на резервном борту в 19:50 мск», — говорится в сообщении.

В транспортной прокуратуре добавили, что все услуги, которые предусмотрены федеральными авиационными правилами, оказаны пассажирам в полном объеме.

Во время полета в самолете Airbus A321 сработала сигнализация. В связи с этим экипаж для обеспечения безопасности пассажиров принял решение о посадке на запасной аэродром — в Астрахани. Посадка прошла успешно.

Причины инцидента находились на уточнении. На месте работали технические специалисты «Уральских авиалиний», которым принадлежит воздушное судно. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту незапланированной посадки самолета.

Ранее в Казахстане рассказали о ходе расследования крушения самолета AZAL.

