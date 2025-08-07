На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Летевший из Москвы в Сочи Airbus A321 приземлился на запасном аэродроме

Экипаж самолета Москва — Сочи после срабатывания сигнала приземлился в Астрахани
true
true
true
close
Kevin Hackert/Shutterstock/FOTODOM

Экипаж летевшего из Москвы в Сочи самолета Airbus A321 после срабатывания сигнализация решил уйти на запасной аэродром и успешно приземлился в Астрахани. Об этом сообщила пресс-служба «Уральских авиалиний».

Отмечается, что на борту воздушного судна сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет до Сочи.

Telegram-канал Baza писал, что экипаж рейса U6-221 установил код ответчика 7 700, который обозначает серьезное происшествие на борту. Согласно данным сервиса Flightradar, самолет двигался на высоте около 10 тыс. метров со скоростью примерно 280 км/ч — что значительно ниже нормы для таких условий.

В июле сообщалось, что пассажирский самолет, летевший из Благовещенска в Тынду, разбился в Амурской области при заходе на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Его обломки обнаружили в 15 км от города. На борту было 48 человек, никто из них не выжил. По предварительной информации, причиной крушения самолета Ан-24 могла стать ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

Ранее рейс из Новосибирска в Анталью задержали на сутки после экстренного торможения.

