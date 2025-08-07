Прокуратура организовала проверку после инцидента с рейсом Москва-Сочи

Прокуратура на Урале организовала проверку после посадки Airbus A321 в Астрахани

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту незапланированной посадки рейса Москва-Сочи в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что во время полета в самолете Airbus A321 сработала сигнализация. В связи с этим экипаж для обеспечения безопасности пассажиров принял решение о посадке на запасной аэродром — в Астрахани. Посадка прошла успешно.

Как отметили в прокуратуре, причины инцидента выясняются. В настоящее время на месте работают технические специалисты «Уральских авиалиний», которым принадлежит воздушное судно.

Уральской транспортной прокуратурой начата проверка исполнения законодательства России о безопасности полетов, в ходе которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке самолета к вылету, говорится в сообщении.

Telegram-канал Baza писал, что экипаж рейса U6-221 установил код ответчика 7 700, который обозначает серьезное происшествие на борту. Согласно данным сервиса Flightradar, самолет двигался на высоте около 10 тыс. метров со скоростью примерно 280 км/ч — что значительно ниже нормы для таких условий.

Ранее пассажирский самолет, летевший из Благовещенска в Тынду, разбился в Амурской области.