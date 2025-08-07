На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура организовала проверку после инцидента с рейсом Москва-Сочи

Прокуратура на Урале организовала проверку после посадки Airbus A321 в Астрахани
true
true
true
close
Валерий Мельников/РИА Новости

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту незапланированной посадки рейса Москва-Сочи в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что во время полета в самолете Airbus A321 сработала сигнализация. В связи с этим экипаж для обеспечения безопасности пассажиров принял решение о посадке на запасной аэродром — в Астрахани. Посадка прошла успешно.

Как отметили в прокуратуре, причины инцидента выясняются. В настоящее время на месте работают технические специалисты «Уральских авиалиний», которым принадлежит воздушное судно.

Уральской транспортной прокуратурой начата проверка исполнения законодательства России о безопасности полетов, в ходе которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке самолета к вылету, говорится в сообщении.

Telegram-канал Baza писал, что экипаж рейса U6-221 установил код ответчика 7 700, который обозначает серьезное происшествие на борту. Согласно данным сервиса Flightradar, самолет двигался на высоте около 10 тыс. метров со скоростью примерно 280 км/ч — что значительно ниже нормы для таких условий.

Ранее пассажирский самолет, летевший из Благовещенска в Тынду, разбился в Амурской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами