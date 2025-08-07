В Казахстане рассказали о ходе расследования крушения самолета AZAL

Казахстан подготовит отчет о крушении самолета AZAL через несколько месяцев

Казахстан подготовит окончательный отчет о крушении самолета азербайджанской авиакомпании AZAL вблизи аэропорта Актау через несколько месяцев. Об этом сообщил заместитель премьер-министра республики Канат Бозумбаев, передает ТАСС.

«Стадия анализа завершается, переходит в стадию подготовки окончательного отчета. Думаю, надо набраться терпения», — сказал он.

До этого помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку ожидает от Москвы признания ответственности за крушение самолета авиакомпании AZAL, произошедшее вблизи города Актау в Казахстане.

Пассажирский самолет компании AZAL потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

