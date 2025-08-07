На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Владимиру Кара-Мурзе не выдали загранпаспорт из-за ограничения на выезд

Владимир Кара-Мурза сообщил, что ему отказались выдать загранпаспорт
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Посольство РФ в США отказалось выдать загранпаспорт публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иностранным агентом) из-за ограничений на выезд. Скриншот уведомления от дипведомства Кара-Мурза опубликовал в своем Telegram-канале.

«Отказано в выдаче загранпаспорта в связи с временным ограничением его права на выезд из Российской Федерации», — говорится в документе.

Отмечается, что выезд ограничен из-за «уклонения от исполнения обязательств, наложенных судом».

До этого сообщалось, что Кара-Мурза не оплатил штраф в РФ и остался должен почти 400 тысяч рублей.

1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США.

В частности, в РФ вернулись Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за ликвидацию чеченского полевого командира, а также Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении за шпионаж. Среди тех, кого получил Запад, оказались журналист WSJ Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан, публицист Владимир Кара-Мурза и бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее сообщалось, что Кара-Мурза уплатил уголовный штраф, но не погасил административный.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами