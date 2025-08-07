Владимиру Кара-Мурзе не выдали загранпаспорт из-за ограничения на выезд

Посольство РФ в США отказалось выдать загранпаспорт публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иностранным агентом) из-за ограничений на выезд. Скриншот уведомления от дипведомства Кара-Мурза опубликовал в своем Telegram-канале.

«Отказано в выдаче загранпаспорта в связи с временным ограничением его права на выезд из Российской Федерации», — говорится в документе.

Отмечается, что выезд ограничен из-за «уклонения от исполнения обязательств, наложенных судом».

До этого сообщалось, что Кара-Мурза не оплатил штраф в РФ и остался должен почти 400 тысяч рублей.

1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США.

В частности, в РФ вернулись Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за ликвидацию чеченского полевого командира, а также Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении за шпионаж. Среди тех, кого получил Запад, оказались журналист WSJ Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан, публицист Владимир Кара-Мурза и бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее сообщалось, что Кара-Мурза уплатил уголовный штраф, но не погасил административный.