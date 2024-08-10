Кара-Мурза оставил в России непогашенный долг

Участник обмена заключенными между РФ и западными странами Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом) оставил в России непогашенный долг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные базы судебных приставов и иных документов.

«В отношении Кара-Мурзы Мосгорсуд выдал исполнительный лист <…> на сумму 398 тысяч 951 рубль 97 копеек», — отметили в сообщении, уточнив, что предметом исполнения является уголовный штраф как дополнительный вид наказания.

1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США.

В частности, в РФ вернулись Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за ликвидацию чеченского полевого командира, а также Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении за шпионаж. Среди тех, кого получил Запад, оказались журналист WSJ Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан, публицист Владимир Кара-Мурза и бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее в Кремле ответили на обвинения в том, что РФ пополняет «обменный фонд» для торга.