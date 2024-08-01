Шпионы, иноагенты, активисты, художница: кто вышел на свободу в рамках «большого обмена» Осужденные за шпионаж американцы Пол Уилан и Эван Гершкович улетели в США

Россия и страны Запада провели самый масштабный обмен заключенными за последние годы. Из российских тюрем вышли 15 человек — осужденные за шпионаж граждане США, оппозиционеры и правозащитник. А из Белоруссии был вывезен гражданин ФРГ, приговоренный к смертной казни. В Россию вернулись 10 человек, в том числе и Вадим Красиков, осужденный в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира. Джо Байден назвал обмен «дипломатическим подвигом», Дмитрий Медведев — желанием «вытащить своих в обмен на предателей». «Газета.Ru» изучила биографии помилованных Владимиром Путиным россиян и американцев.

Пол Уилан

close 100% Пол Уилан Владимир Песня/РИА Новости

Бывший американский морпех Пол Уилан был задержан в Москве в 2018 году за шпионаж.

По данным ФСБ, он собирал данные о личном составе одного из управлений спецслужбы. В 2020-м Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии строго режима.

Разговоры о его возвращении на родину шли давно. После приговора адвокат осужденного упоминал о возможности обмена своего подзащитного на Виктора Бута и Константина Ярошенко, однако США такой вариант не устроил.

Пол Уилан в 2023 году заявил, что чувствует себя преданным Вашингтоном.

Эван Гершкович

close 100% Эван Гершкович во время вынесения приговора в зале суда в Екатеринбурге, 19 июля 2024 года Dmitry Chasovitin/Reuters

В США вернулся и 32-летний американский журналист Эван Гершкович, также осужденный за шпионаж.

Корреспондент газеты The Wall Street Journal с 2017 года жил в Москве. В издании он освещал темы, связанные с Россией, Украиной и другими республиками бывшего СССР. Писал и о событиях, связанных с военной операцией на Украине.

В конце марта 2023 года Гершкович приехал в Екатеринбург, чтобы собрать материал для очередной публикации, где и был задержан сотрудниками ФСБ.

По версии российских спецслужб, по заданию ЦРУ он собирал секретную информацию о деятельности Уралвагонзавода по выпуску и ремонту военной техники. Вину Эван Гершкович не признал.

close 100% «Газета.Ru»

В июле 2024 года Свердловский областной суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Гершкович может быть отпущен на свободу «при встречном движении со стороны наших партнеров».

Владимир Кара-Мурза

close 100% Евгений Одиноков/РИА Новости

42-летний оппозиционный политик и публицист в апреле 2023 года получил 25 лет колонии.

Мосгорсуд признал его виновным по делу о госизмене, фейках об армии и руководстве нежелательной организацией. Председательствующим судьей на процессе был Сергей Подопригоров.

Защита дважды требовала его отвода, отмечая, что он не может беспристрастно вести процесс, поскольку с подачи Кара-Мурзы тот был включен в «список Магнитского», предполагающий введение Западом ряда антироссийских санкций.

Великобритания, чье подданство также есть у Кара-Мурзы, осудила вынесение политику такого приговора. По заявлению британских властей, это противоречит «обязательствам России по правам человека».

31 июля стало известно об исчезновении Кара-Мурзы из ИК-6 в Омске.

Андрей Пивоваров

close 100% Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара, 2 июня 2021 года Виталий Тимкив/РИА «Новости»

42-летний российский политический активист и экс-директор «Открытой России» (организация признана нежелательной и прекратила свою деятельность). Был задержан в мае 2021 года в аэропорту Пулково, когда собирался лететь рейсом Санкт-Петербург — Варшава.

В 2022 году приговорен к четырем годам колонии общего режима за руководство деятельностью иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России (ст. 284.1 УК РФ).

Как сообщал СК РФ, Пивоваров неоднократно размещал в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации.

В конце декабря 2022 года Пивоварова этапировали из СИЗО при ИК-11 в Краснодарском крае в неизвестном направлении. Спустя месяц стало известно, что активиста увезли в ИК-7 в Карелию.

Лилия Чанышева

close 100% lchanysheva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

42-летняя активистка ранее работала экс-координатором в уфимском «штабе Навального» («Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены на территории РФ).

Чанышева занималась организацией протестных акций и выпускала расследования. В частности, она раскрыла схему незаконной закупки властями Башкирии новогодних елок у единственного поставщика в конце 2020 года.

Региональное УФАС подтвердило, что контракт стоимостью 115 млн руб. был заключен на неконкурентных условиях и по завышенной цене. Позднее было возбуждено уголовное дело в отношении чиновника, который подписывал спорный контракт.

В июне 2023 года активистку осудили на 7,5 года по статьям о создании экстремистского сообщества и призывам к экстремизму. Также ее обвинили в создании некоммерческой организации (НКО), посягающей на права граждан.

В апреле этого года Верховный суд республики ужесточил приговор до 9,5 года.

В конце июля стало известно, что она и еще трое заключенных пропали из колоний и СИЗО, где их содержали.

«Обменяли хулигана...» Практика обмена заключенными зародилась еще в годы холодной войны между СССР и США.



10 февраля 1962 года на мосту Глиникер-Брюкке, где проходила граница между Германской Демократической Республикой (ГДР) и Западным Берлином, был организован обмен советского разведчика Рудольфа Абеля на американского летчика Фрэнсиса Пауэрса.



Разведчик-нелегал Рудольф Иванович Абель (настоящие имя и фамилия Вильям Генрихович Фишер) работал в США с 1948 года, добывая информацию об экономическом положении и военном потенциале главного соперника СССР на мировой арене.



Он был арестован в результате предательства в 1957 году и приговорен к 32 годам лишения свободы.



Возможность вытащить Абеля из американской тюрьмы появилась после того, как 1 мая 1960 года в районе Свердловска был сбит американский самолет-разведчик U-2, управляемый пилотом Фрэнсисом Гэри Пауэрсом.



Пауэрс выжил, был задержан и позднее приговорен к 10 годам лишения свободы.



По итогам переговоров между Москвой и Вашингтоном была достигнута договоренность об обмене Абеля на трех американцев — Пауэрса, и еще двоих американцев, отбывавших срок за шпионаж.



По мотивам этой истории в 2015 году был выпущен фильм «Мост шпионов» режиссера Стивена Спилберга.



В 1976 году состоялся обмен известного советского диссидента Владимира Буковского на генерального секретаря Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана, который содержался в заключении после военного переворота в Чили в 1973 году.



Так как СССР разорвал дипломатические отношения с Чили, переговоры об обмене шли при посредничестве США.



18 декабря Владимира Буковского из тюремной камеры отвезли на Чкаловский военный аэродром и спецрейсом в сопровождении сотрудников КГБ доставили в Цюрих, где и прошел обмен.



После этого и родилась известная нецензурная частушка, начинавшаяся строчкой «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана…»

Ксения Фадеева

close 100% duma70.ru

32-летняя экс-депутат гордумы Томска, бывший координатор местного «штаба Навального». Фадееву задержали в декабре 2021 года и обвиняли по статьям об организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения и пропаганде создания НКО, посягающей на личность и права граждан.

По версии следствия, в январе и апреле 2021 года она призывала жителей Томска к несанкционированным акциям протеста в поддержку Алексея Навального.

По словам Фадеевой, объективная сторона преступления в деле не расписана. Большая часть материалов касается деятельности самого Навального и его ближайших соратников. «Я как будто иду там так, через запятую. Мне непонятно, как я должна защищать себя», — говорила она на суде.

29 декабря 2023 года Фадееву приговорили к девяти годам колонии общего режима, а в июле 2024 лишили депутатского мандата.

29 июля адвокату активистки сообщили, что она «убыла» из колонии. Однако, куда и по каким причинам не уточнили.

Олег Орлов

close 100% Правозащитник Олег Орлов (признан в РФ иностранным агентом) на заседании Головинского суда в Москве, 27 февраля 2024 года Павел Бедняков/РИА Новости

Один из самых известных правозащитников России, бывший сопредседатель центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом).

Стал известен в 90-е на фоне войны в Чечне. В июне 1995 года участвовал в переговорах с террористами, которые под командованием Шамиля Басаева захватили в Будённовске заложников. После успешного завершения переговоров стал добровольным заложником в качестве гаранта достигнутых соглашений в обмен на освобождение большинства заложников.

В 2022 году был награжден Нобелевской премией мира.

В феврале 2024-го 71-летнего Орлова приговорили к 2,5 года колонии за «повторную дискредитацию» армии. Правозащитник опубликовал текст, в котором, по версии следствия, раскритиковал СВО и российскую власть.

Поддержать его на суде пришли посол США в России Линн Трейси, дипломаты 16 стран и посол Евросоюза Ролан Галараг.

29 июля 2024 года он также пропал из изолятора. Когда адвокат пытался навестить подзащитного, ему сообщили, что Орлов «покинул учреждение», не уточнив, куда и почему.

Александра Скочиленко

close 100% Художница Александра Скочиленко во время судебного заседания в Санкт-Петербурге, 8 ноября 2023 года Anton Vaganov/Reuters

33-летняя художница из Санкт-Петербурга стала фигурантом уголовного дела за то, что заменила пять ценников в магазине на антивоенные листовки.

В ноябре 2023 года суд приговорил Скочиленко к семи годам колонии по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. С весны 2022 года художницу содержали в СИЗО, несмотря на диагностированные порок сердца, биполярное расстройство и непереносимость глютена.

28 июля 2024 года группа поддержки Скочиленко сообщила, что ее увезли из петербургского СИЗО-5 Арсеналка. Узнали они об этом случайно, когда им вернулось отправленное ранее »ФСИН-письмо».

Илья Яшин

close 100% Илья Питалев/РИА Новости

41-летний политик, общественный деятель и экс-депутат Красносельского района Москвы Яшин (внесен в реестр иноагентов) стал известен как один из лидеров движения «Оборона» и «Молодежного Яблока» благодаря участию в многочисленных митингах и акциях протеста.

После начала СВО Яшин публично критиковал действия российских властей. При этом он заявлял, что уезжать из страны не собирается.

В 2022 году был арестован по обвинению в «Публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии», осужден на 8,5 года лишения свободы. Отбывал наказание в ИК-3 в Смоленской области.

Кевин Лик

close 100% Кевин Лик Из личного архива Кевина Лика

19-летний гражданин России и Германии. Лик стал самым молодым осужденным по делу о госизмене — в 2023 году был приговорен к четырем годам колонии общего режима.

Как сообщила «Коммерсанту» пресс-служба управления ФСБ России по Республике Адыгея, молодой человек пошел на сотрудничество с немецкими спецслужбами, рассчитывая получить преференции в Германии. Также он якобы планировал устроиться на службу в разведку этой страны и собирал данные о вооружении и личном составе воинской части в Майкопе, чтобы отправить их в Германию.

30 июля стало известно, что его нет в колонии ИК-14 в Архангельской области. Об этом мать Лика узнала, получив ответ от сервиса по доставке продуктов в учреждения ФСИН Архангельской области.

Алсу Курмашева

close 100% Радио Свобода (организация включена Минюстом в список иноагентов)

47-летняя журналистка татаро-башкирской службы «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (РСЕ/РС, внесено в реестр иностранных агентов) была задержана 19 октября 2023 года в Казани.

С 2010 года Курмашева описывала кадровые перестановки в Татарстане после ухода с поста главы региона Минтимера Шаймиева. В 2014 году опубликовала интервью депутата Верховной рады Украины главы Меджлиса крымских татар (запрещен в РФ) Мустафы Джемилева, в котором он критиковал вхождение Крыма в состав России. А в 2022 году при участии Курмашевой вышла книга «Нет войне» про жителей Поволжья, которые выступают против российской спецоперации на Украине.

В мае 2023 года приехала в Россию из Праги, где постоянно проживала с семьей. В октябре того же года была задержана в Казани. Изначально ей вменяли отказ от предоставления документов для включения в реестр иноагентов (ч.3 ст.330.1 УК). По версии следствия, журналистка в сентябре 2022 года «через интернет умышленно вела целенаправленный сбор военных сведений о деятельности России для передачи информации иностранным источникам».

В декабре 2023 года в отношении журналистки возбудили новое уголовное дело о распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК). В июле 2024 года суд в Татарстане приговорил Курмашеву к 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима по делу о фейках о российской армии.

Рико Кригер

close 100% Рико Кригер Reuters

30-летнего гражданина Германии, работавшего фельдшером в Красном Кресте, задержали в Белоруссии 6 ноября 2023 года.

По версии следствия, Кригер был членом полка имени Кастуся Калиновского — группы белорусских наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины. В Белоруссии полк признан экстремистским формированием.

По данным газеты «Беларусь сегодня», в октябре 2023 года он фотографировал военную часть и устроил взрыв на железнодорожной станции по заданию СБУ. Позднее Кригер в интервью телеканалу «Беларусь 1» признался, что был завербован.

Мужчину признали виновным по шести статьям белорусского Уголовного кодекса, включая наемничество, терроризм и агентурную деятельность.

20 июля его приговорили к смертной казни, а 31 июля стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Кригера.

Патрик Шебель

close 100% ЦОС ФСБ РФ

Гражданин Германии был задержан в аэропорту Пулково в январе 2024 года за контрабанду наркотических веществ. Когда мужчина проходил таможенный досмотр, у него нашли пакетик с мармеладом, на котором был нарисован лист конопли. Экспресс-тест показал, что в составе шести мармеладных мишек действительно содержится марихуана. Шебель объяснил, что не знал о запрете марихуаны в России.

В Германии приобретение и употребление марихуаны в медицинских целях разрешено с 2017 года.

Вадим Останин

close 100% Вадим Останин/VK

Бывший координатор штаба Алексея Навального в Барнауле («Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России). Был депутатом Думы Бийска. Задержан в марте 2022 года. Был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества) и осужден на девять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Демури Воронин

Обладатель гражданства России и ФРГ. Был задержан в феврале 2021 года. Как писал «Коммерсант», признал свою вину в работе на немецкую разведку и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, условием которого было раскрытие другого преступления. В результате в деле журналиста Ивана Сафронова появился дополнительный эпизод. Был осужден на 13 лет и три месяца колонии строгого режима.

Герман Мойжес

close 100% 26 Колесо/YouTube

Гражданин России и ФРГ. Помогал россиянам получить вид на жительство (ВНЖ) в европейских странах — в Петербурге у его юридической фирмы был офис. Кроме того, он занимал должность исполнительного директора ассоциации петербургских велосипедистов «Пошли-поехали». В мае 2024 года был задержан по обвинению в госизмене (ст. 275 УК РФ) и помещен в СИЗО «Лефортово». По данным CNN, BBC и Reuters, он также был освобожден в рамках обмена. Однако в списке помилованных на сайте Кремля он не указан.