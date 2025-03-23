Кара-Мурза уплатил уголовный штраф, но не погасил административный

Публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом) уплатил уголовный штраф в размере 400 тыс. рублей, назначенный ему судом в качестве дополнительного наказания. Однако административный в 300 тыс. рублей еще не погасил, пишет РИА Новости.

В середине августа прошлого года президент США Джо Байден встретился с Кара-Мурзой, который отбывал в России 25-летний срок по делу о госизмене и был освобожден в рамках обмена заключенными между Москвой и шестью странами.

1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США.

В частности, в РФ вернулись Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за ликвидацию чеченского полевого командира, а также Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении за шпионаж. Среди тех, кого получил Запад, оказались журналист WSJ Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан, публицист Владимир Кара-Мурза и бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее Кара-Мурза заявил, что они с Яшиным не просили о помиловании.